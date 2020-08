La Troisième Guerre di Giovanni Aloi a Venezia 77, sezione Orizzonti (Di mercoledì 19 agosto 2020) La Troisième Guerre alla 77ma Mostra Internazionale deel Cinema di Venezia. La troisième Guerre di Giovanni Aloi alla 77ma Mostra del Cinema di Venezia, sezione OrizzontiLa Troisième Guerre, questo è il primo lungometraggio del regista Giovanni Aloi, in Concorso alla 77ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti. Aloi è già stato alla Venezia E.T.E.R.N.I.T (2015, proiettato alla 72°Mostra del cinema di Venezia dove riceve il Prix Uip e la nomination agli European Film Awards). The Man Who Sold His Skin con Monica bellucci in ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

