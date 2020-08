La strana storia dell’iPod speciale per il governo americano (Di mercoledì 19 agosto 2020) (Foto: Apple)Emerge solo ora una curiosa storia a proposito di un iPod segreto che Apple stava sviluppando assieme al governo americano e più precisamente con il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti. Nel 2005 le porte di Cupertino si erano aperte per ospitare un piccolo team che ha lavorato a questa versione top secret del fortunato e ormai pressoché estinto lettore multimediale. A raccontare la vicenda ci ha pensato un ex dipendente di Apple, David Shayer, che ha spiegato come la richiesta del governo fosse quella di poter contare su un dispositivo modificato ad hoc per poter raccogliere e archiviare al sicuro dati riservati poi nascosti su una partizione invisibile sull’hard disk del lettore multimediale. Secondo quanto svelato da David Shayer sul sito Tidbits, tutto è iniziato ... Leggi su wired

Emerge solo ora una curiosa storia a proposito di un iPod segreto che Apple stava sviluppando assieme al governo americano e più precisamente con il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti. Nel 20 ...

L’ex Vieste, Rocco Augelli combatte con rara malattia: parte raccolta fondi. La compagna racconta storia d’amore sul web

La nostra storia d’amore è iniziata tra i banchi di scuola ... Una sera a cena con amici, Rocco era strano, poco partecipe, distaccato, dolorante. Si decide di fare una risonanza all’encefalo. Era il ...

