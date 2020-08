La storia di Chiara Galeazzi che ha spiegato cosa succede quando ricevi una notifica di Immuni (Di mercoledì 19 agosto 2020) Innanzitutto, occorre ringraziare Chiara Galeazzi. O, meglio, devono farlo tutti i coraggiosi (sempre troppo pochi) che hanno scaricato l’app Immuni. Lei è stata tra i pochi che ci hanno mostrato come dovrebbe apparire la schermata del nostro smartphone quando ci arriva una notifica che ci informa di un contatto con una persona risultata Covid-positiva. LEGGI ANCHE > Se vi state chiedendo chi sono i tre positivi individuati da Immuni, non avete capito come funziona l’app Chiara Galeazzi e la sua notifica sull’app Immuni L’autrice televisiva e giornalista (all’attivo le collaborazioni per Comedy Central, ma anche per Vice, per Rolling Stone) ha raccontato la sua esperienza con ... Leggi su giornalettismo

merighim : Alle 2:00 trovo questa storia che mi terrà sveglio per un po’ Brava @chialerazzi, bravi noi che l’abbiamo scaricat… - vallini_chiara : RT @VanDrama_: faremo la STORIA preparatevi, non è una cazzata questa canzone, è tutto preparato per un BTS World Domination, questa canzon… - ildelfinogiulio : @mamabuange @Euribor_Ghignai @cittadino_24 @lauz1968 @guglica @ONadde @kunta61 @giudicialex @GiacomoGolinell… - chiara_mp : Questa è storia ragazzi STORIA #techetechete - bandanarity : @jawaadseyes JAHDJAHAHA CHIARA STO MALE TI PREGOOOOO è la stessa storia per tutti il giorno prima stai confondendo… -

Ultime Notizie dalla rete : storia Chiara Chiara Osso, sedicenne cantautrice, pianista e musicista di Roma Nord Vigna Clara Blog Michelle Obama: "Riprendiamo nostro posto nella storia" Sanders: "Trump minaccia alla democrazia"

Primo dei quattro giorni della convention democratica che candiderà formalmente Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti. Assenti i delegati, la pandemia costringe ad un evento da remoto. Unità dei ...

Editoria, Catania: sabato presentazione de "La storia del Coronavirus a Bergamo e Brescia"

“La percezione del dramma non è chiara, niente e nessuno può ancora immaginare cosa ... Per questo assume ancor più significato la presentazione, a Catania, del libro “La storia del Coronavirus a ...

Primo dei quattro giorni della convention democratica che candiderà formalmente Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti. Assenti i delegati, la pandemia costringe ad un evento da remoto. Unità dei ...“La percezione del dramma non è chiara, niente e nessuno può ancora immaginare cosa ... Per questo assume ancor più significato la presentazione, a Catania, del libro “La storia del Coronavirus a ...