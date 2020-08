La Spagna costruirà il muro anti-migranti più alto del mondo: 10 metri di altezza a Ceuta e Melilla. Ong: “Madrid mai così brutale” (Di mercoledì 19 agosto 2020) La Spagna costruirà il muro anti-migranti più alto al mondo per sigillare ulteriormente le sue due enclave in terra marocchina, Ceuta e Melilla, e annuncia l’intervento come un modello di etica: “Abbiamo tolto il filo spinato in cima ai reticolati dopo che tante persone si sono ferite nel tentativo di scavalcare. L’opera è una nostra priorità”, si sono affrettati a giustificare il premier socialista Pedro Sanchez e il suo ministro dell’interno, Fernando Grande-Marlaska. Pochi giorni fa sono partiti i lavori per sostituire le attuali barriere, volute e realizzate nel 2005 dall’allora primo ministro Zapatero e alte poco più di sei metri: una doppia fila di reticolato ... Leggi su ilfattoquotidiano

