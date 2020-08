La sorellastra di Meghan Markle: a 55 anni sembra Crudelia De Mon [FOTO] (Di mercoledì 19 agosto 2020) Un antico proverbio diceva: “Se vuoi vivere lieto e sano, dai parenti sta lontano”. Per fortuna il detto popolare, che esprime quell’insegnamento dettato da una qualunque esperienza, non rientra nella vita familiare di tutti. Al contrario tra le mura di Buckingham Palece, c’è chi invece cerca la via d’uscita per scappare il più lontano possibile dalla Royal Family. Non sempre la sfavillante vita reale dà gioie e serenità. Non a caso il libro-scandalo ‘Finding Freedom’ che è una racconta dei relativi primi anni vissuti dalla coppia Meghan ed Harry tra le mura Reali, sta diffondendo il panico tra i membri della Royal Family. Ed ecco che l’ex attrice ed il Principe, prima della pubblicazione hanno reso il divorzio dalla Raoyla Family, ufficiale. Ma per l’ex ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : sorellastra Meghan Chi è Samantha Markle? Conosciamo meglio la sorellastra di Meghan Markle Bigodino.it