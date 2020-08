La società del lavoro fra Draghi e Romiti (Di mercoledì 19 agosto 2020) Per pura coincidenza, ieri abbiamo visto due Italie. L’una descritta da Mario Draghi, al Meeting di Rimini, quando ha ricordato che privare i giovani del futuro è una grave disuguaglianza. «Ai giovani bisogna dare di più», ha sottolineato l’ex presidente della Bce, parlando ad un Paese che ha alle spalle 25 anni di stagnazione e tre recessioni. E che ora è immerso nella quarta, la più acuta, provocata dal Covid. Il tecnocrate che, aprendo i rubinetti della Banca centrale europea ha salvato l’euro, ha posto uno dei problemi centrali del nostro tempo, un colpo d’occhio sul paesaggio umano: la questione generazionale, sulle cui spalle pesa il colossale debito accumulato dagli anni ’80 in poi. Leggi su ecodibergamo

