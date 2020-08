La scuola si ribella al governo e attacca la Azzolina: “Così non si può ripartire” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il mondo della scuola sembra essere allo sbando. La riapertura è prevista per il 14 settembre (manca meno di un mese) ed è tutto in alto mare. Dei banchi non si sa nulla, e le recenti linee guida del ministero sul da farsi in caso di contagio non hanno fatto altro che aumentare la confusione e i dubbi. Per non parlare di quei poveri insegnanti o aspiranti che non hanno ancora capito cosa ne sarà della loro vita. I concorsi si faranno oppure no? Se sì, quando? Dal ministero tutto tace. E così insegnanti, studenti, famiglie, presidi e segreteria sono nel caos più totale. Milioni di vite appese all’incapacità del governo e della ministra Azzolina. Per dare alcuni dati, messi in fila da Ilaria Venturi su Repubblica, “nel Lazio un istituto su cinque è senza spazi ... Leggi su ilparagone

Gentile Direttore, nei giorni scorsi, complice il ponte ferragostano, ho avuto la possibilità di leggere i giornali in modo più approfondito e mi sono reso conto che molti non hanno imparato assolutam ...

Tutti a scuolaLe mamme dolenti del ceto medio riflessivo che non si rassegnano alla pandemia

Sembra ieri che pareva il futuro della pedagogia fossero i figli che il venerdì non andavano a scuola per protestare contro lo scioglimento della calotta artica. Obiettavi che forse i figli delle tue ...

