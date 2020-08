La scuola è noiosa perché non parla dei misteri della scienza – Lettera alla ministra Azzolina (Di mercoledì 19 agosto 2020) Lettera alla ministra della Pubblica Istruzione Signora Azzolina Gentile ministra, ai bambini piace sapere che quando la mamma dice: “Stai fermo!”, dice una sciocchezza perché la Terra gira su se stessa a più di mille chilometri all’ora, e contemporaneamente gira intorno al Sole a più di 100 mila kmh e il sistema solare gira intorno alla galassia a più di 700mila kmh; senza contare che anche la nostra galassia si muove a più di 2 milioni di chilometri all’ora… Quindi come fa un bambino a stare fermo?!? Questo interessa ai ragazzini. Me ne accorgo ogni volta che vado a recitare in una scuola il mio spettacolo sulla meravigliosa assurdità delle scoperte scientifiche. Un compito ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : scuola noiosa La scuola è noiosa perché non parla dei misteri della scienza – Lettera alla ministra Azzolina Il Fatto Quotidiano A Marnate si torna in aula in presenza. Strisce arcobaleno davanti alla scuola

MARNATE – Le noiose strisce pedonali davanti alle scuole elementari Gabelli di Marnate sono diventate un simbolo di speranza e rinascita. Riprendendo l’arcobaleno, tanto famoso durante i mesi di lockd ...

"Il giullar cortese" Gianluca Foresi a Salerno con "Uffa…sempre la stessa storia"

In questo spettacolo avvicina tutti, grandi e piccini, al grande racconto della Storia. A scuola ci hanno spesso insegnato la storia e la letteratura in modo noioso ripetitivo e per nulla creativo. Da ...

