La rivolta dello sport bielorusso contro Lukašėnko (Di mercoledì 19 agosto 2020) Quando la vita da ultimo dittatore d’Europa era più facile, Alexander Lukashenko trovava ancora il tempo, a 65 anni, di giocare a hockey su ghiaccio con la sua squadra presidenziale. Nei meeting bilaterali con il governo russo, c’era spesso occasione per un match al fianco di Vladimir Putin. Da protocollo, Lukashenko (numero 1) e Putin (numero 11) giocano nella stessa squadra, anche se ciascuno con i propri colori nazionali sulla manica. Spesso si aggrega anche uno dei figli di Lukashenko, Nikolai. L’ultima partita era finita 13-4 per la squadra degli autocrati, come documentato dall’agenzia di stampa russa Tass. Personalmente Lukashenko apprezza e pratica meno il calcio (si ricorda un suo goal a Zabivaka, la mascotte di Russia 2018), del quale però conosce il potere. Per questo motivo, il pallone non si era fermato nemmeno durante la pandemia. ... Leggi su linkiesta

Ultime Notizie dalla rete : rivolta dello La rivolta dello sport bielorusso contro Lukašenko Linkiesta.it I gestori dello stabilimento "Il Moro-Pinalba" si rivolgono alla polizia postale dopo la falsa notizia sulla chiusura per Covid

I gestori dello stabilimento balneare "Il Moro-Pinalba" si sono rivolti alla polizia postale allo scopo di individuare colui (o coloro) che ha diffuso nel giorno di Ferragosto un audio nelle chat ...

Bonus Covid anche per gli stagionali: mille euro o 600, dipende dalla categoria

Le nuove indennità riguardano i comparti del turismo e dello spettacolo ... Si sente già la frenesia da click day per i nuovi bonus rivolti ai lavoratori stagionali e ad altre categorie escluse ...

