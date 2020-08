La Reggiana pesca in casa Atalanta (e Juventus): c’è Muratore (Di mercoledì 19 agosto 2020) Dalla Serie A alla Serie B. Simone Muratore è il nuovo obiettivo della Reggiana, squadra neopromossa in cadetteria. Secondo Sky Sport, il centrocampista sarebbe in pole position nella lista dei desideri del club, scatenato in vista del prossimo campionato.Muratore: la Reggiana sognacaption id="attachment 983673" align="alignnone" width="344" Muratore (twitter Atalanta)/captionIl giocatore dell'Atalanta, appena trasferitorsi a Bergamo dopo la stagione alla Juventus, sarebbe il prossimo obiettivo della Reggiana, neopromossa in Serie B. Il club, dopo aver chiuso per Germoni e Cambiaghi, ora prepara un altro colpo. Secondo Sky la trattativa per Muratore sarebbe in stato avanzato. Il classe ‘98 ... Leggi su itasportpress

