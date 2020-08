La pandemia e lo smart-working. Un nuovo mondo del lavoro è già qui? (Di mercoledì 19 agosto 2020) Al dibattito, moderato dal Direttore del Quotidiano Nazionale Michele Brambilla , hanno partecipato anche l'Ad di Leonardo Alessandro Profumo , quello di Randstad Italia Marco Ceresa , il ... Leggi su formiche

Da febbraio, con la pandemia si sono persi seicentomila posti di lavoro, solo in parte recuperati. A soffrirne di più, le fasce più deboli del mercato del lavoro. Ma lo smart-working ...Rimini, 19 agosto 2020 - La pandemia è riuscita a fare quello che tante imprese non avevano ancora avuto il coraggio di fare autonomamente. Ovvero: rivoluzionare e riorganizzare i tempi del lavoro, co ...