La musica di Levante in Baby 3, Vertigine è il nuovo singolo per la serie Netflix (Di mercoledì 19 agosto 2020) Levante in Baby 3 con il singolo Vertigine. Ad annunciarlo sui suoi canali social è Claudia Lagona, che ha specificato di aver prodotto il brano con la collaborazione di Attilio Tucci e Sergio Picciaredda (noto come Altarboy). La nuova serie di Netflix inizierà il 16 settembre, sotto la direzione di Andrea De Sica e Anna Negri, fornendo l'ennesimo spaccato sulla vita delle Baby squillo dei Parioli di Roma. Il rilascio di Vertigine segue quello di Sirene, che Levante ha concepito durante i mesi del lockdown. Il brano è anche slegato dal progetto dell'album Magmamemoria, che ha rilasciato alla fine del 2019 dopo la partecipazione a Sanremo 2020 con Tikibombom. Il singolo è poi tornato in ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : musica Levante Sestri Levante: giovedì 20 agosto concerto finale del 38° Festival di Musica da Camera con Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio LaVoceDiGenova.it Sestri: il Duo Nicora-Baroffio chiude il 38° Festival Estivo di Musica da Camera

Giovedì 20 agosto, presso il Complesso dell’Annunziata di Sestri Levante, con inizio alle 21,15, avrà luogo il concerto conclusivo del 38° Festival Estivo di Musica da Camera, organizzato dal Comune ...

Levante, foto con Pietro Palumbo?/ “Un abbraccio ad agosto”, il web “è il fidanzato”

Levante pubblica una foto col nuovo fidanzato? Il web impazzisce per l’abbraccio con l’uomo misterioso che potrebbe essere Pietro Palumbo “Il vento. Lo hai mai preso il vento? Un abbraccio nel mezzo d ...

