"La morte di Gioele come salvezza". Viviana, il tragico indizio: cosa diceva nell'ultimo video (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il delirio di Viviana Parisi è iniziato in casa ed è terminato con un caso di “omicidio-suicidio”. È quanto sostiene Roberta Bruzzone, la criminologa che ha parlato con l'Agi per ricostruire il giallo di Messina, dopo che è stato ritrovato il corpo di Gioele Mondello, il figlio di soli 4 anni. Secondo l'esperta, Viviana sapeva che il suo viaggio sarebbe stato senza ritorno prima ancora di uscire da casa: “È probabile che l'incidente con il furgoncino abbia accelerato la situazione, ma quando la donna ha incontrato un testimone che ha tentato di parlarle non ha risposto: un segno evidente che si trovava già in piena crisi dissociativa e si stava dirigendo verso un altro luogo per attuale il suo intento suicida”. Paradossalmente il fatto che fosse molto ... Leggi su liberoquotidiano

