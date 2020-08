La mogli di Biden alla Convention: «Come rimettere insieme una famiglia spezzata?» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Jill Biden, insegnante, parla da una scuola. E non poteva esserci luogo più simbolico per questi Stati Uniti che stanno affrontando l’emergenza coronavirus, ancora nel vivo. Le scuole che sono rimaste chiuse e i corridoi che sono vuoti, senza lezioni e senza allievi. Jill Biden è la moglie di Joe Biden, la seconda moglie, la donna che si è posta questa domanda: «Come rimettere insieme una famiglia spezzata?». LEGGI ANCHE > La Convention incorona Biden, ma AOC vota per Sanders Jill Biden e il suo discorso alla Convention democratica I drammi familiari del candidato democratico ... Leggi su giornalettismo

