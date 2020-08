La mia vita è uno zoo: la storia vera che ispirato il film (Di mercoledì 19 agosto 2020) La mia vita è uno zoo è basato su un romanzo autobiografico di Benjamin Mee in cui l'autore narra le vicende della sua stessa famiglia. La mia vita è uno zoo è basato su una storia vera tratta dal romanzo autobiografico di Benjamin Mee: nel libro l'autore narra le vicende della sua stessa famiglia, che risparmiò tutta la vita per comprarsi il Dartmoor Zoological Park, uno zoo semi-abbandonato della campagna inglese, che contava circa 200 animali delle più svariate specie. Nella scena finale della pellicola, quella in cui Matt Damon si arrampica sull'albero che ostruisce il passaggio all'ingresso dello zoo il giorno dell'apertura, tra i visitatori ci sono molti dei veri componenti della famiglia Mee, alle cui vicende si ispira il film di Cameron ... Leggi su movieplayer

