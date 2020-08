La Meloni vara il patto "anti-inciucio": centrodestra mai al governo con altri partiti (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sembrava destinata a finire male, ma il guizzo di Giorgia Meloni ha compattato il centrodestra. Non solo i candidati comuni per le presidenze dele regioni, ma anche il programma per le regionali non registra smagliature. A partire da quel Veneto dove c'era già chi profetizzava sciagurate divisioni. La sollecitazione pressante di Giorgia Meloni per un documento comune è servita per arrivare ad una posizione condivisa e sottoscritta anche da Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Il presidente Luca Zaia aveva chiesto infatti alle forze della coalizione un impegno programmatico sul tema dell'autonomia differenziata. La discussione è stata proficua perché il centrodestra ha ampliato i punti di discussione su cui convergere, come si legge nel documento firmato dai tre leader di Lega, Fdi e Fi. A ... Leggi su iltempo

Sembrava destinata a finire male, ma il guizzo di Giorgia Meloni ha compattato il centrodestra. Non solo i candidati comuni per le presidenze dele regioni, ma anche il programma per le regionali non ...