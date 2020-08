La Juve scarica Higuain, lui frena: vuole parlare prima con Pirlo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Gonzalo Higuain ieri ha pubblicamente dichiarato che l'idea di andare a giocare in MLS non gli dispiacerebbe ma secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, prima di prendere una decisione in merito, vuole parlare col nuovo tecnico&n ... Leggi su tuttonapoli

alex89755780 : @8cycling Compa quando Tuttosport scarica così duramente la colpa sul giocatore perché stanno dicendo questo che no… - Giulian09879803 : @GPignatti @JPeppp Vero Gosens NON farà bene alla juve, ne sono certo, è un terzino che ha solo corsa, facci caso s… - lucia25968868 : RT @PaoloBorg: La Juve scarica Sarri e prende Pirlo Il M5S scarica i divieti su alleanze e mandati e prende il Pd Secondo voi chi riesce pr… - PaoloBorg : La Juve scarica Sarri e prende Pirlo Il M5S scarica i divieti su alleanze e mandati e prende il Pd Secondo voi chi… - delsa18 : @miguel99845585 @IStalinisti @fondamentalisti @il_Malpensante @Milestemplaris @chicosas @AleTilli @90ordnasselA Odd… -