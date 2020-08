La gerontocrazia democratica al potere (Di mercoledì 19 agosto 2020) Non occorre andare più in là delle foto dei principali oratori della convenzione democratica dell’altroieri per capire in quale direzione si stanno muovendo le cose: la giornata di martedì è stata dominata da Colin Powell (83 anni), John Kerry (76 anni), Bill Clinton (74 anni) e Hillary Clinton (72), tutti entusiasti nel loro apprezzamento del candidato di quest’anno Joe Biden (77) anni. La gerontocrazia del partito democratico è saldamente al potere e non intende cederne un metro: Alexandria Ocasio-Cortez, la … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : gerontocrazia democratica La gerontocrazia democratica al potere Il Manifesto Convention dem, il cameo di Clinton E soltanto 1 minuto per Ocasio Cortez

NEW YORK Otto anni fa, nel 2012, quello di Bill Clinton fu il discorso più importante della convention democratica: la sua figura carismatica, il suo eloquio magnetico furono un vero salvagente per Ba ...

NEW YORK Otto anni fa, nel 2012, quello di Bill Clinton fu il discorso più importante della convention democratica: la sua figura carismatica, il suo eloquio magnetico furono un vero salvagente per Ba ...