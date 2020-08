La foto della mostra di Venezia ammicca alla pedofilia? (Di mercoledì 19 agosto 2020) Roma, 19 ago – Una foto che pubblicizza la mostra di Venezia 2020 ha scatenato una bufera sui social. Si tratta di un’immagine utilizzata da Sky Tg24 in cui si vede una bambina in mutandine che alcuni utenti hanno interpretato come un vergognoso tentativo di “sdoganare” la pedofilia. Soprattutto perché SkyTg24 ha titolato così il pezzo correlato dalla foto in questione: “mostra di Venezia 2020: il festival è donna”. Qualcun altro ha parlato di scelta “artistica” di dubbio gusto, perché sarebbe stato preferibile utilizzare un’altra immagine che non ritrae una bimba esposta così sui social. Come stanno davvero le cose? Obiettivamente, per quanto l’accostamento ... Leggi su ilprimatonazionale

