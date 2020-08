La fine di un’era, il Team Ineos spiazza tutti: Froome e Thomas esclusi dal Tour de France (Di mercoledì 19 agosto 2020) Clamorosa decisione del Team Ineos, che ha scelto di escludere Chris Froome e Geraint Thomas dal prossimo Tour de France, che scatterà da Nizza il prossimo 29 agosto. La fine di un’era per la formazione britannica, decisa a voltare pagina puntando su Egan Bernal e Richard Carapaz, a cui sarà affidato il compito di vincere la Grande Boucle. David Ramos/Getty ImagesQuesta la line-up ufficializzata nella giornata di oggi: Andrey Amador (Crc), Egan Bernal (Col), Richard Carapaz (Ecu), Jonathan Castroviejo (Spa), Michal Kwiatkowski (Pol), Luke Rowe (Gbr), Pavel Sivakov (Rus) e Dylan van Baarle (Ola). I risultati ottenuti da Froome (che l’anno prossimo correrà con la Israel Start Up Nation) e Thomas ... Leggi su sportfair

