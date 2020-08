La finale sarà PSG-Bayern (Di mercoledì 19 agosto 2020) La compagine bavarese ha liquidato i francesi con il punteggio di 3-0, doppietta di Gnabry e sigillo di Lewandowski Leggi su media.tio.ch

Inter : Ci vediamo venerdì sera @SevillaFC, sarà una grande finale di @EuropaLeague ???? #UEL - SevillaFC : @Inter @EuropaLeague Sarà un piacere giocare una finale europea contro una grande squadra come voi! ?? - Inter_TV : ?? | SI VOLA A COLONIA ?? Direttamente dallo studio, il tabellone: sarà Inter- @SevillaFC la finale di @EuropaLeague - SpazioInter : Champions League, in finale sarà #Icardi contro #Perisic - - baxxi3 : Forse la finale non sara' cosi scontata in favore del Bayern come mi aspettavo. Il Psg ha un attaccato stratosferic… -

Ultime Notizie dalla rete : finale sarà Mister Suning carica l’Inter: “Venerdì rendici ancora felici” La Gazzetta dello Sport