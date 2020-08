La finale di Champions League sarà PSG-Bayern Monaco (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sarà il Bayern Monaco l’avversaria del Paris Saint-Germain nella finale di UEFA Champions League in programma domenica sera allo stadio da Luz di Lisbona. La squadra tedesca si è qualificata grazie alla vittoria per 3-0 contro il Lione nella semifinale Leggi su ilpost

Sarà il Bayern Monaco a sfidare il Psg nella più particolare delle edizioni dell'intera storia della Champions League: i tedeschi hanno avuto la meglio del Lione con un tondo 3-0, risultato forse trop ...

La finale di Champions League chiude la Final Eight a Lisbona: le info sulla partita e su come guardare l'incontro in tv e streaming. La Champions League arriva al capitolo finale: l'ultima partita ch ...

