La finale di Champions League sarà Bayern Monaco - Psg (Di mercoledì 19 agosto 2020) AGI - Saranno Psg e Bayern Monaco a giocare la finale di Champions League, domenica sera, a Lisbona. I tedeschi hanno rispettato il pronostico superando per 3-0 il Lione nella seconda semifinale della più importante competizione calcistica europea, stesso risultato fatto registrare ieri dai parigini contro il Lipsia. Mattatore della gara è stato il centrocampista offensivo bavarese Serge Gnabry autore di una pregevole doppietta nella prima frazione di gioco. A chiudere i conti ci ha pensato il cannoniere polacco, Robert Lewandowski, a pochi minuti dalla fine del match con un preciso colpo di testa all'interno dell'area. Un risultato che rispecchia l'ultima ora di gioco visto che, nei primi venti ... Leggi su agi

