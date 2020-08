La festa dopo Lipsia-PSG: 36 tifosi arrestati per “assembramenti non consentiti” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Storica finale per il club parigino del PSG che ieri sera ha battuto il Lipsia rifilando tre reti. Dagli Champs Elysees all’Arco di Trionfo, in tanti si sono “assembrati” senza autorizzazione e contravvenendo alle regole anti COVID-19. La polizia francese ha arrestato 36 tifosi che manifestavano “senza mascherine, assembrandosi e creando disordine pubblico non organizzato e senza il controllo dei limiti sanitari imposti oltre a danneggiare alcuni veicoli della polizia” come sottolineato dalla Gendarmerie. Foto: bertrand guay afp L'articolo La festa dopo Lipsia-PSG: 36 tifosi arrestati per “assembramenti non consentiti” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

