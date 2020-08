“La discoteca dei clandestini di Lampedusa è sempre aperta”, ma il video non ha fonti (Di mercoledì 19 agosto 2020) Un video pubblicato da Radio Savana mostra un gruppo di persone in un contesto descritto come “discoteca dei clandestini” a Lampedusa. I ragazzi del video si accalcano, cantano e saltano muniti di smartphone per riprendere il momento e la notizia, immancabilmente, è stata ripresa da VoxNews, Alessandria Oggi e Stop Censura. Quello che il governo e le TV di regime nascondono: clandestini scaricati in Italia fanno festa. Cantano, danzano e minacciano: “Nessuno ci manderà via dall’Italia!” Tutti uomini muniti di smartphone per farsi i selfie. Questi scappano dalla galera. Cosa dicono gli autori Secondo Radio Savana le immagini mostrerebbero un gruppo di clandestini appena sbarcati a ... Leggi su bufale

borghi_claudio : In Senato @AlbertoBagnai ha posto la fatidica domanda: avete dati di quanti positivi erano stati in discoteca e qua… - rubio_chef : La colpa è dei migranti, la colpa è dei braccianti bulgari, la colpa è dei cinesi etc etc ... insomma la colpa è se… - repubblica : Coronavirus, il patron del Papeete: 'Chiudo la discoteca per colpa di un governo di incapaci' - hagakure_jfp : RT @dicle_luca: @hagakure_jfp 20 anni di onorata carriera nelle Discoteche di tutto il Centro - Nord. Dai 16 ai 36. Anni duri , i 90, pieno… - dicle_luca : @hagakure_jfp 20 anni di onorata carriera nelle Discoteche di tutto il Centro - Nord. Dai 16 ai 36. Anni duri , i 9… -

Ultime Notizie dalla rete : “La discoteca Pagamento Imu, troppe disparità da Comune a Comune ParmaPress24