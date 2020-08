La denuncia di Francesco: 'Covid-19 ha aumentato disuguaglianze e discriminazioni' (Di mercoledì 19 agosto 2020) Parole, è il caso di dire proveniendo dal Papa, sacrosante: "La pandemia ha messo allo scoperto la difficile situazione dei poveri e la grande ineguaglianza che regna nel mondo. E il virus, mentre non ... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : denuncia Francesco Ospedale San Francesco di Nuoro: «Mancano i guanti: sicurezza a rischio» La Nuova Sardegna La denuncia di Francesco: "Covid-19 ha aumentato disuguaglianze e discriminazioni"

Parole, è il caso di dire proveniendo dal Papa, sacrosante: "La pandemia ha messo allo scoperto la difficile situazione dei poveri e la grande ineguaglianza che regna nel mondo. E il virus, mentre non ...

Bergamo, dai favori sugli appalti ai ricatti sessuali. Il «feudo» di Porcino

I presunti ricatti sessuali sono stati denunciati da una psicologa del Sert di Bergamo e una detenuta. La prima, 53 anni, racconta di una proposta indecente, ricevuta a febbraio 2016, per poter ...

