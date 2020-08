La cybersecurity vista da libri, romanzi, film. Dove la fantasia rincorre la realtà (Di mercoledì 19 agosto 2020) Questa settimana facciamo un po' di cultura e lo spunto arriva da un'azienda di cybersecurity, Panda Security, che ha segnalato alcuni film per riflettere su hacking e hacker. Credo sia opportuno completare il quadro con alcuni altri titoli sul tema che sono molto significativi. In ordine cronologico aggiungerei.Tron, fosse soltanto perché la pellicola della Disney del 1982 ha mostrato al mondo il cyberspazio ancora prima che nascesse. Aggiungiamo Blade Runner, il capolavoro che nello stesso anno ha anticipato tematiche e ambientazioni che poi saranno ampiamente riprese dal cyberpunk. Passiamo al 1987 con Akira, ispirato a una celebre graphic novel e probabilmente la massima espressione dell'animazione cyberpunk. Il 1992 è segnato da Sneakers (In Italia uscito come "I signori della truffa") con un cast stellare che comprende Robert ... Leggi su panorama

Ora più che mai, perché in tempi di pandemia anche la sicurezza informatica vede crescere le minacce reali. Solo nella settimana di Ferragosto, per fare qualche esempio recente, aziende ed esperti ...

Check Point Software e Cybersecurity Insiders hanno pubblicato i risultati del loro report globale Cloud Security Report 2020 sulla sicurezza del cloud, evidenziando le sfide affrontate dai team di si ...

