La collanina “Vote” di Michelle Obama diventa il nuovo oggetto del desiderio (Di mercoledì 19 agosto 2020) Lo scorso 17 agosto, alla convention democratica per le prossime presidenziali, Michelle Obama ha indossato una collana con scritta che ha suscitato la curiosità del pubblico, facendo incrementare esponenzialmente le vendite del marchio del bijoux. Questo tuttavia, non è l’unico brand di accessori che propone piccoli tesori di cui innamorarsi. In Italia gli emergenti sono tantissimi e, la maggior parte, si stanno facendo conoscere tramite Instagram. 20 gioielli in oro minimal in saldo sfoglia la gallery Leggi anche ... Leggi su iodonna

AndreaMarinelli : ???? Ieri sera Michelle Obama portava al collo un messaggio in piccole lettere dorate: Vote. In quella collanina, per… -

Ultime Notizie dalla rete : collanina “Vote” Orban: prima gli ungheresi... e la Meloni applaude Fai Informazione