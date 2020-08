La California nella morsa degli incendi: dichiarato lo stato di emergenza (Di mercoledì 19 agosto 2020) A causa degli incendi che stanno imperversando in California, alimentati dal caldo e vento forte, il governatore ha dichiarato lo stato di emergenza: “Stiamo mettendo in campo tutte le risorse disponibili per garantire la sicurezza delle comunità alle prese con incendi durante queste estreme condizioni climatiche“, ha spiegato Gavin Newsom.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

ilpost : Nella Death Valley, in California, sono stati registrati 54,4° C: se la misura fosse confermata, sarebbe il dato pi… - alioscia16 : Caldo record in California, 54,4 gradi nella Death Valley - Ultima Ora - ANSA - alioscia16 : Caldo record in California, 54,4 gradi nella Death Valley - Ultima Ora - ANSA - ClaudioSimonel6 : RT @bonnie379: Si parla molto del caldo record nella Death Valley, in California, come al solito idiozie. La temperatura record resta que… - francobus100 : Caldo record in California con 54,4 gradi nella Death Valley: mai così alta dal 1913 -