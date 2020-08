La borsa della compagna di Giuseppe Conte costa solo 140 euro (Di mercoledì 19 agosto 2020) Non è una borsa extra lusso quella sfoggiata da Olivia Paladino in Puglia. L’oggetto finito al centro del gossip costa poco più di cento euro. Bionda, bella e di successo: Olivia Paladino è la fidanzata del premier Giuseppe Conte. Di lei si sa poco e niente se non che ha rubato il cuore dell’avvocato e … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

fanpage : Olivia Paladino, compagna del Premier Conte, era stata criticata per il presunto costo della sua borsa. Ma la verit… - Mariofrancesco : RT @DarioBallini: Insomma, è venuto fuori che la famosa borsa della signora Palladino costa 140 euro. 140 euro. Come vi sentite ad aver… - Karaoke51564471 : RT @GioLario: E avete rimediato la solita figurina di ?? Non vi è bastata quella che avete fatto con la borsa della Raggi #cialtroniallosba… - 007Vincentxxx : RT @GioLario: E avete rimediato la solita figurina di ?? Non vi è bastata quella che avete fatto con la borsa della Raggi #cialtroniallosba… - XMERIDIO78 : RT @GioLario: E avete rimediato la solita figurina di ?? Non vi è bastata quella che avete fatto con la borsa della Raggi #cialtroniallosba… -