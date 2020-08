La body positivity di Pink: "Dio mi ha dato cosce massicce perché sapeva le avrei usate" (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Ero solita chiedermi perché mai Dio mi avesse dato cosce tanto massicce. Poi ho capito che sapeva che le avrei usate”. È la frase che la cantante Pink ha lasciato sul suo profilo Instagram, pubblicando uno scatto che la ritrae in piedi su una tavola da surf. L’artista ha aggiunto l’hashtag “Strong is my goal”, lanciando un messaggio body positive.Negli anni, Pink ha spesso riflettuto sul rapporto con il corpo e lo scorso gennaio aveva dichiarato: “Di tanto in tanto, cominci a considerare l’eventualità di cambiare il tuo viso. Poi ti ritrovi a guardare la televisione, guardi qualcuno di cui vorresti cogliere le emozioni e ti accorgi che la sua faccia ... Leggi su huffingtonpost

FedeRpt83 : RT @HuffPostItalia: La body positivity di Pink: 'Dio mi ha dato cosce massicce perché sapeva le avrei usate' - HuffPostItalia : La body positivity di Pink: 'Dio mi ha dato cosce massicce perché sapeva le avrei usate' - Fuerte92 : @ursema @mumba_ex Infatti il punto di quel tweet inizialmente era quello. Era detto con ironia, per esorcizzare la… - NickCrive : RT @ARISA_OFFICIAL: Arisa in bikini: ode alla body positivity - ARISA_OFFICIAL : Arisa in bikini: ode alla body positivity -

Ultime Notizie dalla rete : body positivity Rosalba Pippa: lo scatto a sostegno del body positivity piace ai follower Yahoo Notizie La body positivity di Pink: "Dio mi ha dato cosce massicce perché sapeva le avrei usate"

La cantante Pink ha pubblicato uno scatto Instagram che la ritrae in piedi su una tavola da surf, lanciando un messaggio body positive “Ero solita chiedermi perché mai Dio mi avesse dato cosce tanto m ...

Arisa in bikini: ode alla body positivity

Arisa è tornata a far parlare di sé con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Fa bella mostra un primo piano del suo bikini ripreso da vicinissimo che mostra le sue parti anatomiche senza nas ...

La cantante Pink ha pubblicato uno scatto Instagram che la ritrae in piedi su una tavola da surf, lanciando un messaggio body positive “Ero solita chiedermi perché mai Dio mi avesse dato cosce tanto m ...Arisa è tornata a far parlare di sé con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Fa bella mostra un primo piano del suo bikini ripreso da vicinissimo che mostra le sue parti anatomiche senza nas ...