Koeman: “Onorato di aver allenato l’Olanda, il Barcellona è il club dei miei sogni” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ronald Koeman ha lasciato l’incarico come commissario tecnico dell’Olanda per accettare la proposta del Barcellona, che intanto ha esonerato Setien. In un comunicato ufficiale, la KVNB (federcalcio olandese, ndr) ha preso atto della decisione. Eric Gudde, dirigente federale, si è espresso così. Ci dispiace per la decisione di Ronald, ma rispettiamo la sua scelta. Nel periodo in cui è stato c.t. ha ottenuto ottimi risultati con la nazionale, ha ridato colore dopo alcuni anni difficili e di questo gli siamo molto grati. I giocatori sono cresciuti enormemente, in questo senso cercheremo di continuare sulla stessa strada. Queste, invece, le parole di commiato di Koeman. È stato un onore essere l’allenatore dell’Olanda. Negli due anni e mezzo ho fatto tutto il possibile per ... Leggi su ilnapolista

