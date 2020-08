Kate Middleton incinta: “Due indizi che non lasciano dubbi” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Kate Middleton, 38 anni, è già madre dei tre figli, George, Charlotte e Louis. Ma secondo gli esperti lei e il marito William vogliono emulare l’esempio della Regina Elisabetta, arrivando a quattro. Non dovrebbe tardare ad arrivare la notizia di un ulteriore gravidanza, che secondo i tabloid inglesi è ormai dietro l’angolo: ecco gli indizi che confermano l’ipotesi. Kate Middleton: l’annuncio della quarta gravidanza sempre più vicino Da settimane ormai i tabloid inglesi sono impazziti e non parlano d’altro: Kate Middleton è pronta per la quarta gravidanza. Ci sarebbero una serie di indizi noti agli esperti che potrebbero indicare che la moglie di William è ... Leggi su velvetgossip

