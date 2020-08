Juve, tutti gli indizi per scoprire il Mister X dell'attacco di Pirlo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ronaldo , Dybala e Mister X . La nuova Juve di Andrea Pirlo sogna un super tridente e spetterà proprio al neo allenatore trovare l'equilibrio giusto per poterlo scatenare e sostenere. Al netto dei ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Juve tutti Juve, sette giorni per ripartire: tutti i nodi di Pirlo La Stampa Bernardeschi rifiuta Napoli, Gazzetta: "Non vuole fare passi indietro in carriera"

Federico Bernardeschi rifiuta Napoli, non vuole trasferirsi in azzurro, per questo è in stand-by lo scambio con Milik. L'esterno della Juve ha cambiato agente, si è rivolto a Raiola. Il giocatore, scr ...

19.08 14:06 - MERCATO - Venerato: "Frenata nella trattativa Koulibaly-City, Gabriel? Il Lille aspetterà il Napoli fino al 5 settembre, si lavora all'affare Allan-Everton, Milik aspetta la Juve, Maksim ...

