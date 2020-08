Juan Jesus, sui social il saluto alla Roma (Di mercoledì 19 agosto 2020) Con una storia su Instagram, il difensore brasiliano Juan Jesus sembra aver salutato definitivamente la Roma. Due cuori giallorossi e l’hastag #JJlupo. Il calciatore infatti sembra ormai molto vicino al Cagliari, come anticipato il 13 agosto. Juan Jesus è arrivato in Italia nel 2012, dopo aver vestito la maglia dell’Internacional; in Serie A ha giocato nell’Inter e, appunto, nella Roma. La sua prossima destinazione sarà con molta probabilità la Sardegna. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : #Calciomercato | #Cagliari, contatti in corso per #JuanJesus - mik__ka : RT @romanewseu: Juan #Jesus verso il #Cagliari, il saluto su Instagram con due cuori giallorossi (FOTO) #ASRoma - romanewseu : Juan #Jesus verso il #Cagliari, il saluto su Instagram con due cuori giallorossi (FOTO) #ASRoma… - forzaroma : Juan #Jesus al #Cagliari: manca solo l’ufficialità. E lui “saluta” con due cuori – FOTO #ASRoma - LAROMA24 : Intanto #JuanJesus su Instagram condivide uno scatto con la maglia dell'#ASRoma. Il difensore sembra destinato al… -