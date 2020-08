“Joe farà per le vostre famiglie quello che fa per la sua”. Biden incoronato dalla moglie Jill (Di mercoledì 19 agosto 2020) E’ ufficiale: Joe Biden conquista la nomination democratica per la Casa Bianca. Sorridente e visibilmente emozionato l’ex vicepresidente ringrazia tutti.“Grazie, grazie. Ci vediamo giovedì”, dice fra qualche palloncino e un po’ di coriandoli che gli piovono addosso.Accanto c’è la moglie Jill, la regina della serata. L’ex Second Lady parla alla convention democratica dalla classe di una scuola e non nomina mai Donald Trump, limitandosi a tessere le lodi del marito.“Come si ricostruisce una famiglia distrutta? Nello stesso modo in cui si ricostruisce un Paese. Con amore e comprensione, con piccoli atti di empatia. Con coraggio e con una fede irremovibile”, spiega Jill dipingendo il suo compagno di vita da oltre 40 anni come un uomo ... Leggi su huffingtonpost

Daniela54092686 : RT @HuffPostItalia: “Joe farà per le vostre famiglie quello che fa per la sua”. Biden incoronato dalla moglie Jill - HuffPostItalia : “Joe farà per le vostre famiglie quello che fa per la sua”. Biden incoronato dalla moglie Jill - sosbiglietti : Sophie Turner che chiama Joe Jonas “papà” per la prima volta ti farà sciogliere - joe_tarallo : @ManuelF74595905 Approfitto di voi per capire se anche io, pensandola come il bomber, sono uno che spala merda sull… - joe_catanza : RT @buffy_29: Arriverà che ti capiterà qualcosa di bello e vorrai condividerlo con me. Subito. Ma io non ci sarò più. Solo allora capirai… -