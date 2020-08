Joe Biden pedofilo? Il meme elettorale che sfrutta il dolore della sua famiglia e foto fuori contesto (Di mercoledì 19 agosto 2020) Circola nei social un meme creato appositamente per accusare il candidato democratico Joe Biden di pedofilia. Le prove? Due fotografie, con un particolare di una di queste in evidenza, dove starebbe baciando o toccando due minorenni, ma la realtà di quelle immagini è un’altra. Ci troviamo di fronte a esempio di «propaganda fake» utilizzata per campagna elettorale degli Stati Uniti. Bufala è a dir poco. Oltre alla pesante accusa di pedofilia nei confronti del candidato democratico alla Casa Bianca, i creatori del meme hanno utilizzato uno scatto fotografico che porta tristi ricordi per la famiglia di Joe Biden. La foto del funerale Funerale? Dove vedo un funerale? Nella ... Leggi su open.online

repubblica : Bernie Sanders all'attacco: 'Votate Joe Biden, Trump è una minaccia per la democrazia' - francescocosta : Qualsiasi cosa si voglia pensare di Joe Biden, la sua storia personale è incredibile: la balbuzie, l'incidente che… - HuffPostItalia : “Joe farà per le vostre famiglie quello che fa per la sua”. Biden incoronato dalla moglie Jill - NacLucacrispino : RT @gustinicchi: Aaaattenzioneeeeee Claaaamorosoooooo Promemoria legami Clinton-Epstein mentre l'ex presidente, 72 anni, si prepara ad app… - Enki2270 : RT @gustinicchi: Aaaattenzioneeeeee Claaaamorosoooooo Promemoria legami Clinton-Epstein mentre l'ex presidente, 72 anni, si prepara ad app… -