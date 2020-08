Joe Biden conquista la nomination democratica per la Casa Bianca. La moglie Jill: «È l'uomo giusto» (Di mercoledì 19 agosto 2020) È ufficiale: Joe Biden conquista la nomination democratica per la Casa Bianca. Sorridente e visibilmente emozionato l'ex vicepresidente ringrazia tutti. «Grazie, grazie. Ci... Leggi su ilmessaggero

repubblica : Bernie Sanders all'attacco: 'Votate Joe Biden, Trump è una minaccia per la democrazia' - repubblica : Convention, Joe Biden ottiene ufficialmente la nomination. Jill Biden parla da un liceo (e non nomina mai Trump) [a… - Tg3web : Negli Stati Uniti, alla convention del Partito Democratico, la stella di Michelle Obama. Ben più di una ex first l… - Corriere : Jill Biden: «L’America è una famiglia lacerata, con Joe può tornare unita» - simolamo : RT @repubblica: Convention, Joe Biden ottiene ufficialmente la nomination. Jill Biden parla da un liceo (e non nomina mai Trump): 'L'amore… -

Ultime Notizie dalla rete : Joe Biden Joe Biden conquista la nomination democratica per la Casa Bianca. La moglie Jill: «È l'uomo giusto» Il Messaggero Il partito di Roosevelt e Kennedy ora discute di socialismo

La giovane leader, eletta a New York, voleva il socialista Bernie Sanders, non il liberal Joe Biden, a sfidare il repubblicano Donald Trump, a novembre. Ieri notte, a denti stretti, ha provato a ...

Michelle Obama: il suo discorso per Biden (e la collana VOTE)

Michelle Obama lancia la volata a Joe Biden e Kamala Harris. E manda un messaggio con la sua collana. "Lasciatemi essere più onesta più chiara possibile. Donald Trump è il presidente sbagliato per il ...

La giovane leader, eletta a New York, voleva il socialista Bernie Sanders, non il liberal Joe Biden, a sfidare il repubblicano Donald Trump, a novembre. Ieri notte, a denti stretti, ha provato a ...Michelle Obama lancia la volata a Joe Biden e Kamala Harris. E manda un messaggio con la sua collana. "Lasciatemi essere più onesta più chiara possibile. Donald Trump è il presidente sbagliato per il ...