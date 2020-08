Joe Biden candidato ufficiale dem Lui l'anti-Trump per la Casa Bianca (Di mercoledì 19 agosto 2020) La moglie di Jill Jacobs Biden, di lontane origini siciliane, ha concluso la seconda giornata della Convention Democratica. Giornata in cui formalmente è stata ufficializzata la nomination di Joe Biden. "E’ l’onore della mia vita accettare dal Partito Democratico la nomination a Presidente degli Stati Uniti d’America’ ha detto in un tweett il democratico" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

