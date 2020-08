Italia, la carica virale nei tamponi sta aumentando (Di mercoledì 19 agosto 2020) Se tra fine luglio e i primi di agosto era inferiore a 10'000, attualmente si rilevano casi di oltre un milione Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Italia, la carica virale nei tamponi sta aumentando #caricavirale #italia #tamponi #coronavirus - st0_c4zz0 : @Walter00365070 @Papslupo @commazero @IlariaBifarini Perché in estate si va più in giro probabilmente. Poi non si p… - IlariaIlary : RT @GeMa7799: Matteo Bassetti, lo studio sul virus: 'Morde meno, in Usa come in Italia', stop alla strategia del terrore...ha citato uno st… - DonniniMario : RT @GeMa7799: Matteo Bassetti, lo studio sul virus: 'Morde meno, in Usa come in Italia', stop alla strategia del terrore...ha citato uno st… - PolicyMaker_mag : I Graffi di #Damato. Cresce la voglia di Mario #Draghi dopo il discorso al @MeetingRimini in cui ha esortato tutti,… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia carica Covid, Italia: “Aumentata la carica virale” Ticinonews.ch Glik: "L'Italia mi mancava. Darò tutto per il Benevento"

"Mbappé fenomenale, ma tifo Bayern Monaco" Su Kylian Mbappé, ex compagno di squadra del polacco nel Principato, pronto a giocarsi la Champions con il Psg: "È fenomenale, l'ho visto crescere. Oltre ad ...

Condannati in Italia: tornano all'aeroporto, arrestati ai controlli antiCovid

Pisa, 19 agosto 2020 - Sorprese inaspettate dai controlli antiCovid all'aeroporto di Pisa. La polizia di frontiera ha potenziato le verifiche sui voli in arrivo dai Paesi extra Schengen riguardo ai re ...

"Mbappé fenomenale, ma tifo Bayern Monaco" Su Kylian Mbappé, ex compagno di squadra del polacco nel Principato, pronto a giocarsi la Champions con il Psg: "È fenomenale, l'ho visto crescere. Oltre ad ...Pisa, 19 agosto 2020 - Sorprese inaspettate dai controlli antiCovid all'aeroporto di Pisa. La polizia di frontiera ha potenziato le verifiche sui voli in arrivo dai Paesi extra Schengen riguardo ai re ...