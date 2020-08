Isole Egadi: sanzioni per 20 mila euro dei carabinieri per noleggio abusivo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Durante la settimana di ferragosto, i carabinieri del Battello Pneumatico 405 dislocato a Favignana, in servizio alle Isole Egadi, hanno incentrato la maggior parte dei servizi svolti in attività finalizzate al controllo sull’uso commerciale (noleggio – locazione – diving center immersioni subacquee) effettuata dalle unità da diporto visto il massiccio afflusso di turisti giunto sulle... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

tvio2 : Isole Egadi: sanzioni per 20 mila euro dei carabinieri per noleggio abusivo - GDS_it : #Turismo, noleggi abusivi alle Isole Egadi: scattano maxi sanzioni - nattyexdread : Nella parte occidentale della #sicilia la zona di #trapani vanta una mare #caraibico. A #sanvitolocapo troverete… - MirtaVentura6 : Invece delle isole Egadi panoramicamente 'ammiriamo' la nave dei migranti infetti....Complimenti al gov.degli inc… - Jaki1811 : @titinasacco Io pure...se guardo fuori dalla mia veranda vedo tutte e 3 le isole Egadi allineate... ma per oggi nie… -

Ultime Notizie dalla rete : Isole Egadi Isole Egadi: sanzioni per 20 mila euro dei carabinieri per noleggio abusivo tvio Quasi 20mila euro di multa e cinque patenti sospese

Quasi 20mila euro di multa elevati dai carabinieri del battello pneumatico 405 di Favignana, nelle isole Egadi, che hanno scoperto un'attività abusiva di noleggio di barche con e senza conducente e di ...

Tour della Sicilia occidentale 2020: cosa vedere, tappe e itinerario

Borgo medievale arroccato sul Monte San Giuliano, è dominato dal suo castello e regala una splendida vista che spazia fino alle isole Egadi. Trapani è a circa 15 km da questa cittadina. Conosciuta ...

Quasi 20mila euro di multa elevati dai carabinieri del battello pneumatico 405 di Favignana, nelle isole Egadi, che hanno scoperto un'attività abusiva di noleggio di barche con e senza conducente e di ...Borgo medievale arroccato sul Monte San Giuliano, è dominato dal suo castello e regala una splendida vista che spazia fino alle isole Egadi. Trapani è a circa 15 km da questa cittadina. Conosciuta ...