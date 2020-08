Isola Santo Stefano, almeno 21 positivi tra le 475 persone bloccate nel resort dopo un caso di Covid: “Al momento analizzati 300 tamponi” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sono almeno 21 i casi di persone positive al Covid tra le 475 bloccate da due giorni in un resort sull’Isola Santo Stefano nell’arcipelago del La Maddalena in Sardegna, dopo la scoperta di un caso di coronavirus, nello specifico un lavoratore stagionale adesso ricoverato all’ospedale di Sassari. Questo risultato, però, fa riferimento ai primi 300 tamponi analizzati, quindi si teme che il numero degli infettati possa salire ulteriormente. A fornire l’aggiornamento è stato il sindaco di La Maddalena, Luca Montella, in attesa dei risultati definitivi dei test che dovrebbero arrivare in giornata. I controlli molecolari hanno permesso di accelerare le operazioni di ... Leggi su ilfattoquotidiano

