Inter, Moratti: “Messi? Ora più possibilità che mai. Non pensavo Lukaku fosse così decisivo” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Lunga Intervista concessa da Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ai microfoni di Tuttosport. L’argomento principale della chiacchierata non poteva non essere la cavalcata dei nerazzurri in Europa League: “Con lo Shakhtar è stata una partita esaltante che ha dimostrato come questa squadra stia vivendo una crescita costante. Prima il Getafe, poi il Bayer, quindi gli ucraini: in ogni partita l’Inter ha dato sempre di più. E questo è quello che spinge a essere davvero ottimisti anche per la finale con il Siviglia”. Di seguito le dichiarazioni complete dell’ex numero uno nerazzurro. La partita con gli andalusi, a dieci anni dal Triplete, rappresenta un po’ un cerchio che si chiude? “Beh, non dimenticherei però la Coppa Italia vinta ... Leggi su sportface

Fantacalcio : Moratti: 'L'Inter ora può lottare per lo scudetto. Su Messi...' - sportface2016 : #Inter Massimo #Moratti a tutto tondo sui nerazzurri: focus sulla cavalcata in #EuropaLeague, #Conte, #Messi e… - interliveit : Buongiorno Nerazzurri! Ecco l'#Inter sui giornali: Gazzetta dello Sport -> - SuperSantos1977 : RT @junews24com: Messi all'Inter, Moratti ci ricasca: «Ottime possibilità» - - junews24com : Messi all'Inter, Moratti ci ricasca: «Ottime possibilità» - -