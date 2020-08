Inter, la lista della spesa di Conte: sono almeno tre le richieste (Di mercoledì 19 agosto 2020) Con una finale di Europa League ancora da giocare e, possibilmente, da vincere, l'Inter pensa anche al futuro e ai colpi di mercato per la prossima stagione. Antonio Conte avrebbe già espresso le sue preferenze sugli acquisti per l'annata 2020-21. Sarebbero almeno tre gli obiettivi assolutamente da non farsi sfuggire.Inter, la lista della spesa di Contecaption id="attachment 774071" align="alignnone" width="700" Kanté Chelsea (Getty Images)/captionCome riporta Il Corriere dello Sport, oltre all'arrivo già ufficializzato di Hakimi, esterno perfetto per una difesa a 3, Conte avrebbe espresso altri desideri. Il primo nome è senza dubbio quello di Sandro Tonali dal Brescia col quale ci sarebbe anche già ... Leggi su itasportpress

Inter, la lista della spesa di Conte: sono almeno tre le richieste

Che Romelu Lukaku stia facendo una stagione strepitosa lo dicono i numeri (33 reti in 50 partite complessive in stagione) e lo conferma la finale di Europa League che l’Inter disputerà contro il Sivig ...

MILANO - Con una Coppa da vincere il mercato nerazzurro è inevitabilmente finito in standby. La ragione principale dello stop però, più che il campo, è che prima di affondare nuovi colpi occorre capir ...

