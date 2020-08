Insulti razzisti e discriminazioni ai calciatori, licenziato allenatore del Bayern Monaco (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Bayern Monaco ha licenziato uno degli allenatori della squadra giovanile, che a quanto pare discriminava i calciatori per il colore della pelle, per la nazionalità, la religione e l’orientamento sessuale. Il nome del tecnico non è stato reso noto. Nessun calciatore ha parlato, forse temendo di essere messo alla porta dal Bayern, ma la vicenda è poi venuta fuori quando alcuni genitori hanno denunciato l’accaduto. Continuano le indagini sui comportamenti dell’allenatore. Notizie del giorno – Suicidio allo stadio, il web si scatena con David Silva, Ligue 1 a rischio FOTOL'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

GCirinei : Signora,l'odio per Roma di Voi al di là del Rubicone è 'la rabbia di Calibano che vede il suo volto nello specchio'… - DrunkTiredLost : @Your_Majesty___ ooooh ma tante cose!!! è iniziato con insulti molto razzisti che aveva sputato a ragazzi in piena… - taelipmole : ma i locals delusi che commentano con insulti razzisti? ??????#tette - lup0solitari0 : Trovo vergognosa la grande quantità di insulti razzisti e sessisti verso #MichelleObama - emmaroman_ : @nunzia83712465 È stato scritto anche un articolo riguardante questa faccenda -