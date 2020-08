Insospettato ritorno al passato per i Samsung Galaxy S21 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sono ancora lontani nel tempo i Samsung Galaxy S21, ma già si profila quella che potrebbe essere una caratteristica di gradito ritorno per tutti quegli utenti che non si sono mai rassegnati all'idea di perdere il jack per le cuffie da 3.5mm, che sappiamo ormai latitare sui top di gamma dei vari OEM da alcuni anni a questa parte. Come riportato da 'androidheadlines.com', quelli a cui proprio non vanno giù gli auricolari wireless, molto spesso piuttosto costosi e perennemente scarichi quando più ce n'è bisogno, potranno tirare un sospiro di sollievo nell'apprendere che, con molta probabilità, il colosso di Seul intende tornare sui propri passi, e dotare la linea dei prossimi Samsung Galaxy S21 del jack per le cuffie da 3.5mm che a tanti è mancato in maniera quasi ... Leggi su optimagazine

