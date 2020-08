Inondazioni nel sudovest della Cina: oltre 100mila evacuati (Di mercoledì 19 agosto 2020) Gravi Inondazioni nel sudovest della Cina, con strade distrutte ed evacuazioni per migliaia di persone, con la gigantesca diga delle Tre Gole sotto pressione. Situazione critica a Leshan, nella provincia di Sichuan: i soldati hanno evacuato i residenti, la maggior parte dei quali anziani, vestiti con giubbotti di salvataggio arancioni, a bordo di canoe. Circa mille persone sono rimaste bloccate, alcune senza acqua pulita e cibo, a causa dell’innalzamento dell’acqua, ha riportato l’agenzia di stampa ufficiale China New. oltre 100mila persone sono state evacuate da Leshan e dalla viCina città di Ya’an.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

TerzoTempo54 : RT @maxcunial: @AMonserrato @Gianmar26145917 Ho le prove che è stato @matteosalvinimi che ha creato anche la disoccupazione, il fascismo, l… - Gianmar26145917 : RT @maxcunial: @AMonserrato @Gianmar26145917 Ho le prove che è stato @matteosalvinimi che ha creato anche la disoccupazione, il fascismo, l… - maxcunial : @AMonserrato @Gianmar26145917 Ho le prove che è stato @matteosalvinimi che ha creato anche la disoccupazione, il fa… - FuocoCinaIT : È possibile stabilità della produzione dei cereali in Cina nel 2020. Per quanto riguarda la produzione generale dei… - GBussacchetti : Johnson nel 1958, disse al senato ristretto: il controllo dello spazio significa controllo del mondo; dallo spazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Inondazioni nel

ANSA Nuova Europa

In Cina il 18 agosto più di 100mila persone sono state evacuate per via delle inondazioni causate dal fiume Yangtze. Le inondazioni hanno anche messo in pericolo un sito patrimonio mondiale dell’Unesc ...(ANSA) - KHARTOUM, 16 AGO - Inondazioni a ripetizione provocate dalle piogge torrenziali che si sono abbattute sul Sudan hanno provocato almeno 63 morti accertati dalla fine di luglio. Questo il bilan ...