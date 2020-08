Inmost è l'affascinante platform horror di Chucklefish in arrivo su PC e Switch (Di mercoledì 19 agosto 2020) Lanciato per la prima volta lo scorso anno per i dispositivi iOS come parte di Apple Arcade, Inmost è un'avventura in pixel art narrativa, sviluppata dallo studio lituano Hidden Layer Games e pubblicata da Chucklefish. Ebbene, ora il gioco sta per approdare anche su PC e Nintendo Switch, a partire dal 21 agosto.Questa versione del gioco include nuovi contenuti della storia, personaggi, luoghi e puzzle, oltre a tracce musicali aggiuntive, fisica e prestazioni migliorate."Fuggi dagli abissi di un labirinto ultraterreno in questo rompicapo platform in stile cinematografico. Esplora un mondo in pixel art dalla bellezza struggente, con tre personaggi giocabili in una storia oscura e interconnessa" recita la descrizione del gioco su Steam. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer pubblicato da ... Leggi su eurogamer

InMost - prova

