Anche in Italia Inizia l'era dell'Innovazione multipla: il punto sullo stato dell'arte dell'usabilità mobile nel nostro Paese Appena entrati nell'era dell'Innovazione multipla, già si avvertono i primi venti di quella successiva (Autonomy). Il mercato italiano nel suo insieme non ha ancora metabolizzato gli imperativi di questa fase – cambiamento del business in ottica digitale, velocità,…

