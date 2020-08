Influencer tratta la figlia come una scimmia: arrestato dopo il video (Di mercoledì 19 agosto 2020) Un Influencer russo ha pubblicato un video in cui tiene la figlia appesa a testa in giù come una scimmia, le conseguenze sono state pesanti. Si chiama Igor Kravtasov ed è un aspirante Influencer russo che ha deciso di pubblicare sui Instagram un video in cui mostra come – secondo lui – si dovrebbero trattare i bambini molto piccoli … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

_Wazowski_ : RT @SimoDeMeuron: Su Instagram ho pubblicato una domanda tratta dal Vanity Fair che chiedeva quale sarebbe il nostro epitaffio. Ho fatto la… - SimoDeMeuron : Su Instagram ho pubblicato una domanda tratta dal Vanity Fair che chiedeva quale sarebbe il nostro epitaffio. Ho fa… - UKITAEU : @dorinileonardo Per l’altra influencer il problema era che millantava titoli in virtù dei quali era trattata da esp… - theamazer : @danieledv79 @repubblica Ho letto l'articolo: si tratta di tre sorelle ovviamente 'influencer' che fanno un pò part… - CianPdc : @Memix1968 Quando compaiono questi nomi sconosciuti di solito si tratta di tronisti, influencer, protagonisti di reality show o affini. -

Ultime Notizie dalla rete : Influencer tratta Influencer tratta la figlia come una scimmia: arrestato dopo il video CheDonna.it “I bambini vanno trattati come scimmie”: influencer russo arrestato

Un influencer russo è stato arrestato dopo che un suo video shock è diventato virale su Instagram. A riportare la notizia, di cui è protagonista l'influencer russo Igor Kravtasov, è stato il Daily Sta ...

“I bambini vanno trattati come scimmie”: arrestato influencer

"Bambini trattati come scimmie", le parole e le azioni fuori luogo costano l'arresto all'influencer. Igor Kravtasov, un influencer russo di 35 anni è stato arrestato dalla polizia per aver postato sui ...

Un influencer russo è stato arrestato dopo che un suo video shock è diventato virale su Instagram. A riportare la notizia, di cui è protagonista l'influencer russo Igor Kravtasov, è stato il Daily Sta ..."Bambini trattati come scimmie", le parole e le azioni fuori luogo costano l'arresto all'influencer. Igor Kravtasov, un influencer russo di 35 anni è stato arrestato dalla polizia per aver postato sui ...